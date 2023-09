A Castelnuovo torna la festa dello Street Food

Due giorni di musica, intrattenimento, mercatini e gastronomia a Castelnuovo Rangone. Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre in via Zanasi torna l’attesa festa dello street food “Emilia on the Road”, promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone.

Un week end nel segno dello street food, da gustare passeggiando tra le vie del paese, tra i mercatini dell’arte e dell’ingegno, allestiti per l’occasione. Tante specialità da provare, dalla gastronomia tradizionale, crescentine e borlenghi, pasta ripiena, agli arrosticini, piatti a base di pesce, fritti e gli immancabili dolci.

Non mancherà la musica dal vivo, con i concerti ad ingresso libero e gratuito: sabato alle 21 è in programma il tributo a Vasco e Lucio Dalla di Mimmo Camporeale, domenica allo stesso orario performance live della rock band Jackie Rose, entrambi preceduti dall’intrattenimento pomeridiano di Manuela Pellegatta.