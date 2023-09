30 giorni alla StraBologna 2023: il 29 ottobre 2023 torna la festa della città

Manca solo un mese alla 42esima edizione della StraBologna, la camminata ludico motoria non competitiva organizzata da Uisp Bologna. L’evento, rimandato dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna a maggio, sarà l’occasione per ritrovarsi tutti insieme e partecipare ad una giornata dedicata allo sport, al benessere, al movimento e alla condivisione. Sono infatti già 15mila gli iscritti alla StraBologna, che animeranno le vie del centro storico di Bologna. L’appuntamento è in Piazza Maggiore domenica 29 ottobre, partenza alle 10:30; ognuno potrà scegliere di vivere la città attraverso uno dei tre differenti percorsi (3,5-6-10 km) percorrendo le strade del centro storico e assaporando il “cuore vivo” di Bologna.

StraBologna è la festa della città: un evento, sei modi per viverlo! Anno dopo anno la StraBologna è cresciuta e, nell’insegna dello sport per tutti, ha ampliato le modalità con cui è possibile partecipare:

StraBologna Classic – l’evento adatto a tutti, non solo runner e podisti, ma anche famiglie e persone che vogliono trascorrere una domenica camminando per le vie della città. StraBologna è realizzata grazie al supporto di Confartigianato, main partner, Coop Alleanza 3.0, LloydsFarmacia, Emil Banca, Car, King, RioMare, Nuncas, Cisalfa, GVM, Mielizia, Ciicai e tanti altri partner, visibili sul nostro sito strabologna.it/partner/;

Tra 30 giorni tutto questo si realizzerà. La città si animerà e diventerà il palcoscenico per una giornata all’insegna del movimento, della salute e del benessere alla portata di tutti: questi sono alcuni degli ingredienti che caratterizzano la StraBologna e che da sempre fanno sì che ogni anno migliaia di persone confluiscano nel centro storico della città formando un vero e proprio fiume!

Le iscrizioni sono ancora aperte: sul sito www.strabologna.it, presso la sede Uisp (Via dell’Industria, 20) o nei punti d’iscrizione presenti in tutta la città di Bologna e Provincia. Infine, ci si potrà iscrivere presso lo stand in Piazza Maggiore nelle giornate di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre. Con l’iscrizione si ha diritto al pettorale dell’evento, su cui sono presenti i numerosi voucher messi a disposizione dai nostri partner; esibendo il pettorale tutti i StraRunners potranno viaggiare gratuitamente sugli autobus TPER fino alle ore 14:00 e, sempre a partire dalle 14:00, si potrà entrare gratuitamente nelle piscine Sogese. Oltre al pettorale, con l’iscrizione si riceve in omaggio l’esclusiva t-shirt. Nel 2022 abbiamo fatto un salto nel passato per festeggiare i 41 anni dell’evento: la maglia giallo fluo riproponeva la grafica della primissima StraBologna, con San Luca e i fantastici portici della nostra città che sono diventati Patrimonio UNESCO.

Ogni edizione ci impegniamo per realizzare una t-shirt unica. Quest’anno abbiamo scelto di abbracciare i colori locali rosso e blu e, per rendere ancora più forte il legame con la nostra città abbiamo inserito due elementi iconici: le Torri ed il Tortellino!

Iscrivendosi si contribuisce a sostenere il fondo Oplà – lo sport è inclusione, il progetto di UISP Bologna e Sportfund per ridurre i costi dell’attività sportiva inclusiva di bambini e giovani con disabilità.

Queste e numerose ulteriori informazioni possono essere consultate sul nostro sito web, strabologna.it, oppure contattandoci al nostro indirizzo strabologna@uispbologna.it