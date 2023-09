Secondo compleanno per “Singles Smile Party”

La seconda candelina verrà spenta sabato sera 30 settembre 2023, nel corso di un grosso evento previsto al Ristorante Bondi – locale che si trova a Magreta a pochi Km da Modena – dalle 20 in poi (tutto esaurito). L’idea due anni fa, da alcuni amici single del comprensorio ceramico di Reggio Emilia e Modena.

Fu creato un gruppo su Facebook chiamato “Singles Smile Party”, perché chi come loro, avessero avuto voglia di creare nuove amicizie e perché no, trovare l’uomo o la donna della propria vita. Cominciò cosi, l’avventura del gruppo single, che nel giro di pochi giorni vede arrivare tantissimi iscritti interessati. Cominciano i dialoghi in chat, le ironie, gli scherzi, le conoscenze, fin quando decidono che è il momento di incontrarsi e organizzare qualche evento.

In questi due anni, sono stati parecchi gli eventi organizzati soprattutto nelle due province Modena e Reggio, che ha visto serate a tema, cene, balli, canti e nuove coppie che si sono formate, per poi salutare tutti con tanto di aperitivi, brindisi e tanti in bocca al lupo.

Un gruppo nato per gioco e che ha coinvolto tanti single professionisti, da architetti, giornalisti, avvocati, casalinghe e tante altre figure. Tutte persone che hanno voglia di conoscersi e crearsi nuove amicizie.

Gli organizzatori dicono: “Siamo soddisfatti, questo gruppo è una terapia per tante donne e tanti uomini come noi, che per vari motivi nella vita, non hanno trovato l’anima gemella o delle vere amicizie sincere, dove ci si conosce a fondo, ci si confronta e ci si incontra per ridere e divertirsi, con l’educazione e la correttezza che ci contraddistingue tutti”.

Siamo felici, perché già parecchie coppie si sono formate e ci sentiamo di aver raggiunto l’obiettivo: riuscire a creare queste situazioni e queste atmosfere che al giorno d’oggi sono venute a meno, a causa della vita frenetica che ognuno di noi conduce e non sono in grado di trovare quelle circostanze che possono portare alla nascita di nuovi amori. Con il nostro gruppo ci siamo riusciti !!!”