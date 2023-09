Schianto sulla A22 tra Campogalliano e Carpi. Morta una donna

Un grave incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 14:30 in A22-Autostrada del Brennero, tra il casello di Campogalliano e quello di Carpi. Un’auto ha tamponato in modo violento un camion. Nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare per una donna, A.P., 76enne residente a Bologna, che occupava il posto del passeggero.

Il marito alla guida, 78enne, ferito ma non in pericolo di vita, è stato elitrasportato al Maggiore di Bologna. Sul posto 118 con ambulanza ed elicottero, i Vigili del fuoco, la Polizia Stradale e Autostrade del Brennero. La A22 è stata chiusa il tempo necessario a permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.