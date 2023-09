Lavori sulla provinciale 17, a Portile di Modena

Sabato 30 settembre sulla strada provinciale 17, nel tratto compreso tra la rotatoria con la strada statale 12 (Nuova Estense) e ponte Ghiotto, per una lunghezza di circa 600 metri, verranno realizzati lavori di manutenzione straordinaria che prevedono il rifacimento del manto stradale.

Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 si renderà necessario chiudere al transito la direzione di marcia da Modena verso Portile, mentre di fuori di questa fascia oraria sarà garantita la circolazione in entrambe le direzioni mediante senso unico alternato fino al termine delle lavorazioni, previste nel pomeriggio.

I tecnici della Provincia sottolineano che «si è scelto di operare di sabato per minimizzare i disagi per i cittadini e la fascia oraria individuata è stata concordata con Seta in modo tale da garantire il transito delle corriere adibite al trasporto scolastico. Il percorso alternativo sarà ovviamente indicato sul posto con apposita segnaletica di deviazione a cura della ditta appaltatrice che eseguirà l’intervento, Emiliana Asfalti srl».

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, con una riduzione complessiva dei chilometri in gestione che passa da 1.026 a 928 chilometri.