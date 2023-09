Anche nel 2023 il Comune di Carpi aderisce al “Fondo Sicurezza”

Il Comune di Carpi aderisce anche quest’anno al “Fondo per la Sicurezza” promosso dalla Camera di Commercio di Modena. La Giunta ha infatti confermato lo stanziamento del contributo comunale all’iniziativa promossa in ambito provinciale (33 i comuni interessati) con lo scopo di concedere contributi a favore delle imprese che intendono dotarsi di sistemi di video-sicurezza per prevenire episodi criminosi.

Il contributo comunale si attesta sul 20% rispetto al totale del contributo erogato dalla Camera di Commercio alle domande ritenute ammissibili.

«La prevenzione resta la via maestra per contrastare le attività criminose nei confronti dei privati, in questo caso i commercianti e le piccole medio imprese – commenta l’assessore all’Economia Stefania Gasparini – Quando si tratta di strumenti e misure per la sicurezza dei cittadini siamo sempre pronti e disponibili a dare il nostro supporto, a maggior ragione quando si tratta di un’iniziativa come questa che ha nella Camera di Commercio l’ente promotore».