Al via a Mirandola i lavori di recupero dell’Ex Casello Ferroviario

Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione dell’Ex Casello Ferroviario cittadino e del parcheggio adiacente in Viale Curiel, angolo Via 5 Martiri. Alla chiusura dei cantieri, in tale sede, sorgerà il nuovo Ufficio informazioni turistiche che fungerà da punto di reperimento info, fornendo pieno supporto a tutti coloro che sceglieranno Mirandola per in visita culturale o semplicemente alla ricerca di qualche ora di svago all’insegna della buona tavola. Un’area servita da un comodo e capiente parcheggio, munito di colonnine per la ricarica di auto elettriche e biciclette con pedalata assistita.

L’immobile oggetto di ristrutturazione si ritrova in posizione particolarmente strategica, a pochi metri da Piazza Costituente e comodamente raggiungibile grazie alla pista Ciclabile che permette un comodo collegamento con il tratto di Ciclovia del Sole transitante sul territorio comunale.

Fabrizio Gandolfi (Assessore alla Promozione del Territorio): “L’avvio dei lavori del cantiere che culminerà con la ristrutturazione dell’ex casello ferroviario e la contestuale riconversione nella nuova sede dell’Ufficio di promozione turistica rappresenta un traguardo importante che premia la scelta dell’Amministrazione di richiedere al demanio la donazione dell’immobile al fine di riqualificarlo, attingendo ai fondi del PNRR”.