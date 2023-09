Sabato 30 settembre, presso la Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari Valle del Santerno, in via del lavoro 6 a Fontanelice, si terranno le celebrazioni per il 10° Anniversario dell’istituzione del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco della Valle del Santerno

Il Distaccamento, attivo dal 1 agosto 2013, frutto di una esemplare collaborazione interistituzionale che ha visto coinvolti il Ministero dell’Interno, il Comune di Fontanelice, l’Agenzia Regionale della Protezione Civile, la Provincia di Bologna e la Comunità Montana, nasce in attuazione del progetto “Soccorso Italia in 20 minuti” del 2002 che prevedeva la realizzazione di sedi dei Vigili del Fuoco Volontari, con l’obiettivo principale di aumentare il numero dei Comuni serviti in tempi ritenuti ragionevoli (20 minuti), affinché il servizio di soccorso fosse più efficace.

Si tratta del terzultimo presidio territoriale in ordine cronologico del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, che attraverso le 9 sedi permanenti e le 10 volontarie, ha assicurato da inizio anno oltre 14500 interventi di soccorso di cui oltre trecento garantiti dal Distaccamento di Fontanelice, prevalentemente nei Comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio, Monterenzio e Firenzuola.

In questa importante ricorrenza non può essere sottaciuta la presenza strategica dell’associazione onlus “Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Fontanelice” che in maniera egregia e costante negli anni supporta il Distaccamento nei rapporti con le Amministrazioni locali e gli operatori economici territoriali permettendo di realizzare innumerevoli progetti di sviluppo e di contribuire al sostentamento economico unitamente al Ministero dell’Interno e alla Regione.

La cerimonia avrà inizio al Distaccamento alle ore 10.30, dove prenderanno la parola il sindaco di Fontanelice Gabriele Meluzzi, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna Calogero Turturici, la Vicepresidente della Regione Emilia – Romagna Irene Priolo e concluderà il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall’Oppio.

Nel pomeriggio dalle 15, invece, presso via VIII Dicembre 1944 a Fontanelice ci sarà l’esposizione di mezzi e attrezzature del Corpo di oggi e di ieri, mentre nella piazzetta dell’antico lavatoio si potrà diventare “pompiere per un giorno” grazie alla partecipazione della sezione bolognese dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, si potrà assistere alle dimostrazioni tecnico – professionali di vigili permanenti e volontari e alla premiazione degli elaborati prodotti dalle alunne e dagli alunni dell’Istituto comprensivo della Valle del Santerno.

La Cittadinanza è invitata