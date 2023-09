Trasporto scolastico, Cuoghi (FdI): Impegni di Comune e Provincia disattesi. A rischio la sicurezza degli studenti di Sassuolo

Chiarire i tempi di realizzazione delle opere per il veloce e sicuro deflusso degli automezzi del traporto pubblico locale, presso il polo scolastico superiore di Pontenuovo a Sassuolo.

A chiederlo è Luca Cuoghi (Fdi) che ricorda come “a dicembre 2021 il Comune di Sassuolo e la Provincia di Modena presero l’impegno di introdurre ogni possibile mezzo per garantire la sicurezza dei ragazzi e delle loro famiglie e il miglioramento del servizio di trasporto pubblico attraverso l’installazione di un varco videosorvegliato all’ingresso della corsia riservata ai mezzi pubblici e di una sbarra telecomandata sulla rotonda in corrispondenza del PalaPaganelli: le opere dovevano essere realizzate entro l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024, ma a oggi non risultano attivi cantieri per la loro realizzazione e le soluzioni temporanee proposte dai dirigenti scolastici per arginare l’oggettiva problematica non sono più in grado di garantire la sicurezza dell’area”.

“La risposta dell’Assessore Corsini non lascia, purtroppo, spazio a interpretazioni. Non solo non sono iniziati i lavori, ma quanto riferito dal Comune di Sassuolo rimette di fatto la palla al centro: gli impegni che lo stesso e la Provincia di Modena si erano presi sono stati disattesi nei tempi e nei modi. Non è ben chiaro, infatti, se le soluzioni a suo tempo proposte ai Consigli di Istituto verranno realizzate o se si prenderanno decisioni diverse” incalza Cuoghi.

“Auspico che almeno fino alla realizzazione di una soluzione risolutiva il Comune di Sassuolo non faccia mancare agenti di Polizia Locale necessari alla gestione del flusso del traffico in entrata e uscita dal Polo Scolastico cittadino” conclude il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia.