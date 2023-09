Si mette in moto anche a Carpi la “macchina” del Censimento

Il 2 ottobre prende il via la nuova edizione del “Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”, che coinvolge, come ogni anno, un campione rappresentativo di famiglie italiane.

Nel 2023 le famiglie italiane che partecipano al Censimento sono 1 milione 46 mila, in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale. A Carpi sono 1048 le famiglie sorteggiate a campione coinvolte nel Censimento che dovranno compilare il questionario “on line” attraverso il link e le credenziali indicate sulla lettera inviata loro dall’Istat e in arrivo nelle case entro i primi giorni di ottobre.

Le modalità per rispondere al censimento sono tre: in modo autonomo (compilando entro l’11 dicembre il questionario online), recandosi su appuntamento entro il 22 dicembre al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) di via Manicardi, 38 (Servizi Demografici – piano terra) dove un incaricato aiuterà la compilazione via internet o, in alternativa, concordando un appuntamento con i rilevatori previsti da Istat per procedere al censimento presso il domicilio della famiglia, il CCR o anche telefonicamente. I rilevatori opereranno tramite un tablet e non sono previsti questionari cartacei. Questa terza modalità di compilazione è disponibile dal 7 novembre al 22 dicembre.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità. Il Censimento, infatti, permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

E’ stata anche predisposta un’apposita sezione sul sito web del Comune nella sezione “Servizi Demografici”.

Per informazioni e appuntamenti si può chiamare il numero 059/649302 il lunedì e mercoledì dalle 15/18:00, il sabato dalle 9.30/12.00. Per casi particolari, gli appuntamenti in altre fasce orarie potranno essere concordati telefonicamente. Mail: censip@comune.carpi.mo.it.