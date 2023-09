Rapina due minori a Modena: rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato

La scorsa notte, la Squadra Volanti ha denunciato un 32enne italiano per una rapina occorsa nella medesima serata, all’incrocio tra via Losavio e via Manara, ai danni di due minori italiani.

Le indagini prendevano avvio da una segnalazione pervenuta nelle prime ore della notte circa un uomo, dettagliatamente descritto, che poche ore prima aveva bloccato i ragazzini e, minacciandoli e strattonandoli, aveva sottratto loro un telefono cellulare.

Ricevuta la segnalazione, la Squadra Volante avviava una meticolosa ricerca dell’uomo nelle vie limitrofe la zona teatro dei fatti e lo rintracciava in Piazza Natale Bruni intorno alle 2:00. Lo stesso veniva fermato e condotto presso gli Uffici della Questura per gli adempimenti del caso. Qui veniva sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica e denunciato per rapina.