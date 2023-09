Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 27 settembre 2023

Cielo sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte e sottili. Locali addensamenti sui rilievi romagnoli in mattinata, in dissolvimento.

Temperature senza variazioni di rilievo. Minime attorno a 13/15 gradi nei centri urbani e 17/19 gradi lungo la costa, localmente più basse nelle aree di campagna. Massime comprese tra 24/26 gradi della costa e 27/28 gradi delle pianure interne. Venti deboli, in prevalenza dai quadranti settentrionali, con temporanei rinforzi lungo la costa e sul crinale appenninico. Mare localmente poco mosso sotto costa, mosso al largo.

(Arpae)