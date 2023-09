Migliaia di persone come una: la serata inaugurale di Alma Mater Fest, ricordando i giorni dell’alluvione romagnola

Alma Mater Fest – il grande evento pensato per accogliere le studentesse e gli studenti dell’Alma Mater – inaugura ufficialmente mercoledì 27 settembre alle 21 nell’Aula Absidale Santa Lucia (Via de’ Chiari, 25/a) con la serata intitolata “Migliaia di persone come una“. L’ingresso è libero, con registrazione online.

Sarà un momento per ricordare i giorni dell’alluvione romagnola e le grandi prove di generosità e solidarietà fornite da studenti e volontari di tutto il Paese. Con il Rettore Giovanni Molari e i Presidenti dei Campus di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini (Emanuele Menegatti, Massimo Cicognani, Mario Angelo Neve, Alessia Mariotti), ci saranno gli attori Elena Bucci e Marco Sgrosso, a cui sarà affidata la lettura di alcune fra le decine di testimonianze raccolte dall’Ateneo.

Da quelle stesse testimonianze sta nascendo “Duemilavoci X l’Università di Bologna“, l’opera corale realizzata da Francesca Grosso “per dar voce alle storie dell’alluvione”, che sarà conclusa e svelata proprio durante la serata in Aula Absidale.

Alma Mater Fest è un progetto dell’Università di Bologna sviluppato in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Bologna – CUSB, con il contributo di ER.GO Azienda regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell’Emilia Romagna, insieme al supporto e patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Bologna, Imola Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini. Partner della manifestazione sono Macron, Technogym e Matteiplast.

Per ulteriori informazioni: almamaterfest.it