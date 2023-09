Lama Mocogno: “Parmigiano Reggiano da gustare”

A partire da venerdì 29 settembre e fino a domenica 1 ottobre, si rinnova a Lama Mocogno l’appuntamento con la manifestazione “Parmigiano Reggiano da gustare”, la principale rassegna della montagna modenese dedicata al “Re dei formaggi”, organizzata in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano, giunta alla 18a edizione, con la presenza di ben 73 stand, di cui 33 alimentari, 32 non alimentari e 8 di antichi mestieri.

«Il Parmigiano Reggiano non è solo formaggio: esso incorpora una cultura di vita in campagna, di cura dell’ambiente, di rispetto della natura – commenta il sindaco Giovanni Battista Pasini – Questi sono anche gli ingredienti che ci hanno valso l’inclusione nella Riserva Mab Unesco Appennino Tosco-Emiliano».

La festa, che gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Modena, sarà inaugurata alle 9.30 di sabato 30 settembre, con ritrovo in Piazza della Pace e sfilata con le autorità, la banda musicale “G. Rossini” di Lama Mocogno e gli alunni dell’Istituto comprensivo “G. Dossetti”. Oltre al sindaco Giovanni Battista Pasini, prenderanno la parola per l’occasione il Presidente Sezione di Modena del Consorzio Parmigiano Reggiano Emilio Braghin, e la consigliera regionale e vicepresidente della Commissione politiche economiche Palma Costi, che sarà presente anche venerdì 29 settembre, al convegno dal titolo “L’impegno di Slow Food per la valorizzazione dei prodotti tipici e la promozione dei corretti stili alimentari”, che si svolgerà alle 20 alla Sala culturale “Agorà”, in via XXIV Maggio, 11.

Il convegno sarà moderato dal giornalista Gabriele Ronchetti, con i saluti del Sindaco Giovanni Battista Pasini e del direttore del Distretto socio-sanitario del Frignano Massimo Brunetti e gli interventi di Anna Ianone (Unimore), Paola Andrazi (Medico di medicina generale e responsabile progetti educativi Slow Food Vignola e Valle del Panaro) e Luisella Verderi (Responsabile formazione di Slow Food Emilia-Romagna), introdotti dalla Coordinatrice Slow Food Terre del Frignano, Silvia Bartolini, e da Gino Quartieri, responsabile area presidi Slow Food Emilia-Romagna. Durante la serata sarà possibile visitare la mostra “I presidi di Slow Food dell’Emilia-Romagna – un’azione che arricchisce e difende la biodiversità nella nostra regione”.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Lama Mocogno (www.comune.lamamocogno.mo.it) e al punto informativo di Piazza della Pace, attivo sabato e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, insieme ai gadget della 18a edizione di “Parmigiano Reggiano da gustare”.

IL PROGRAMMA: DA SABATO 29 TRE GIORNI DI SPETTACOLI, CIBO E CONVEGNI

Nel corso delle giornate di sabato e domenica, in Piazza “Cesare Battisti” saranno presenti banchi con vendita diretta di prodotti tipici delle Regioni italiane e stand gastronomici con tortellini, polenta, gnocco fritto, borlenghi, ciacci, crescentine (anche senza glutine) e frittelle di baccalà, mentre sabato 30 settembre, al Teatro all’aperto “La Rotonda” (via XXIV Maggio), si potrà assistere, dopo la sfilata da piazza della Pace al Teatro all’aperto e il successivo spettacolo del “Gruppo Folkloristico Pavullese”, alla gara di apertura della forma alle 17.30, seguita dalla degustazione.

Sempre sabato 30 settembre avranno luogo le due principali novità di questa 18a edizione: la Serata giovani, che animerà il paese a Lama Bassa e, nel corso di una serata su invito all’Hotel Ristorante “Villa Clorè”, la premiazione del “Palio del Frignano”, il 1° Palio del Parmigiano Reggiano della montagna modenese. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il Presidente Sezione di Modena del Consorzio Parmigiano Reggiano Emilio Braghin premieranno i caseifici partecipanti al Palio, organizzato dal Lab4 Soc. Coop. in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Domenica 1 ottobre, nell’area sportiva di Lama Bassa, a partire dalle 10 ci sarà l’imperdibile dimostrazione di cottura della forma secondo il metodo antico a legna, con preparazione della ricotta ed assaggi. L’area sportiva di Lama Bassa ospiterà inoltre sabato 30 settembre dalle 15 alle 19 e domenica 1 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.30 il laboratorio per bambini e ragazzi “Proprio tutti BIO DIVERSI” de “Il Cespuglio delle Merafoglie”. Sempre nell’area sportiva di Lama Bassa, sabato 30 settembre dalle 10.30 alle 20.30 sarà attivo lo stand del “Laboratorio delle idee” a cura di GianFritto, con giochi antichi, magie e fachiro, mentre domenica 1 ottobre l’Associazione “Il Tarlo” proporrà dalle 10 alle 18 le sue “Animazioni ludiche” a base di trottole, biglie e rompicapo. Dalle 14 alle 18 l’area sarà animata da “Gli Itineranti”, con giocolieri, trampoli e bolle.

Sempre domenica, sotto il Portico comunale (via XXIV Maggio), avranno luogo le premiazioni “Concorso pane casalino”, alle 15, e del Concorso fotografico “Spicchi di Parmigiano in pixel” alle 16: le foto digitali, da inviare entro le 12 di domenica 1 ottobre all’indirizzo turismo@comune.lamamocogno.mo.it verranno selezionate da una giuria di esperti che premierà i tre scatti migliori. Il Portico comunale ospiterà inoltre gli stand degli antichi mestieri – tra i quali la produzione delle “vere” tigelle in argilla per la cottura delle crescentine – e il laboratorio di manipolazione della creta per bambini e ragazzi a cura dell’artista Marco Fornaciari.

Per le vie del paese – dove sarà possibile usufruire del trasporto gratuito del trenino navetta “Parmigino il Trenino” – in entrambi i giorni sarà attivo il “Mercatino dell’artigianato artistico e non solo”. Bar e ristoranti di Lama Mocogno proporranno inoltre menu a tema nei giorni della festa.

Sono previsti diversi momenti di carattere convegnistico, come la conferenza “Parmigiano Reggiano: una dieta sana per una vacca produttiva e un formaggio di qualità”, a cura di GIMA, sabato 30 settembre alle 12 presso la Sala culturale “Agorà” (Via XXIV Maggio, 11), che ospiterà domenica 1 ottobre alle 10.30 il convegno “L’offerta Progeo per l’innovazione tecnologica nel rispetto della tradizione del Sistema produttivo Parmigiano Reggiano” coordinato da Franco Michelini, vicepresidente di Progeo, con la presenza del presidente Progeo Graziano Salsi e le conclusioni di Cristian Maretti, Presidente Nazionale Legacoop Agroalimentare.

Durante la manifestazione, le “Sale delle Arti” del Municipio di Lama Mocogno (Via XXIV Maggio, 2) ospiteranno il Museo Giardino della Rosa antica di Serramazzoni, in mostra con “Percorso sensoriale …Sapori di Rose” e “Per una rosa-conversazioni e laboratori tra le rose”, e la Mostra personale di Claudio Borri “Emozione nel colore”, a cura dell’artista Massimo Morandi. Presso la Sala Consiliare “A. Lorenzini”, con accesso dal Portico comunale in via XXIV Maggio si potrà invece ammirare il plastico modulare del GFM (Gruppo fermodellistico modenese) con più di 30 metri di binari, lungo i quali potranno vedere i più bei convogli che hanno attraversato l’Italia, come il famoso “Orient Express”. Sempre in Sala Consiliare, Fabrizio Tazzioli presenterà la mostra “Antiche culture della liuteria”.

Non poteva mancare il consolidato appuntamento con i mezzi d’epoca, che saranno in mostra sabato 30 settembre dalle 9.30 in Piazza della Pace, dove il giorno seguente, sempre dalle 9.30, avrà luogo il raduno auto e mezzi d’epoca con sfilata per le vie del paese.

Il programma della manifestazione è disponibile sul sito del Comune di Lama Mocogno (www.comune.lamamocogno.mo.it) e al punto informativo di Piazza della Pace, attivo sabato e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, insieme ai gadget della 18a edizione di “Parmigiano Reggiano da gustare”.