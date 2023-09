Irlanda in festa a Formigine: i Modena City Ramblers inaugurano la tre giorni

Torna a Formigine dal 29 settembre al 1 ottobre “Irlanda in Festa”, evento dedicato alla cultura irlandese per celebrare il gemellaggio del Comune di Formigine con la Città di Kilkenny, nota cittadina dell’Irlanda centrale. Per un intero fine settimana il centro di Formigine si tinge di verde, tra specialità gastronomiche irlandesi, grande musica e gli inconfondibili cappelli da gnomo.

A far ballare piazza Calcagnini saranno gli amatissimi Modena City Ramblers, venerdì 29, i Drunk Butchers, sabato 30 e The experience, tribute band degli U2, domenica 1. Tutti i concerti inizieranno alle 21. In piazza sarà inoltre posizionato il Connemara Restaurant, tipica cucina irlandese dove gustare il famosissimo “beef in Guinness”, spezzatino di manzo cotto nella birra Guinness, il tradizionale fish and chips, l’irish burger, lo stinco di maiale cotto nella rossa Kilkenny e come dolce la cheesecake al Bayley’s Whiskey. Presente, come sempre, anche l’irish pub.

L’accesso all’area dello spettacolo dei Modena City Ramblers è monitorato tramite contapersone (fino al numero massimo di tremila) e presidiato dai Volontari della Sicurezza. È vietato entrare con contenitori di vetro e lattine, biciclette e monopattini.