Il Consiglio comunale approva l’aumento di capitale in favore di Stu Reggiane spa

Il Consiglio comunale ha approvato – 19 favorevoli (Pd, Più Europa, Reggio E’, Europa Verde) 10 contrari (Forza Italia, Coalizione civica, Fratelli d’Italia, Alleanza civica, Lega-Salvini premier, M5S) – su proposta dell’assessore al Bilancio Daniele Marchi, un aumento di capitale per la Società di trasformazione urbana – Stu Reggiane spa, partecipata dal Comune di Reggio Emilia per il 70% e per il 30% da Iren Smart Solutions spa.

L’aumento del capitale sociale, pari a 3.000.000 di euro, è stato deliberato in funzione della attuazione dell’oggetto sociale di Stu Reggiane spa e per il sostegno al percorso di rigenerazione e riqualificazione dell’Area estesa delle ex Officine meccaniche Reggiane, sulla base degli strumenti di pianificazione definiti.

L’aumento di capitale quindi non è relativo al finanziamento di un intervento specifico, ma viene effettuato per consentire il potenziamento della struttura patrimoniale della società in funzione del perseguimento dei propri obiettivi, come definito nel 2021, a seguito di positiva deliberazione dello stesso Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione di Iren Smart Solutions spa.

Viene contestualmente approvato l’Accordo integrativo dei patti sottoscritti da Comune di Reggio Emilia e Iren Smart Solutions, che regolano le operazioni societarie e i rapporti interni alla società per tutte le operazioni.