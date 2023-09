Il BLA festeggia il 12esimo compleanno

Anche quest’anno a Fiorano Modenese festeggiamo il compleanno del BLA, la meravigliosa struttura che ospita la biblioteca, la ludoteca e l’archivio comunali, in una giornata all’insegna della condivisione. Ricchissimo programma per questo 12esimo anniversario dunque, domenica 1 ottobre (in via S. Pellico 8), con particolare attenzione ai più piccoli e tutto gratuito!

Si comincia alle 10.30 nello spazio 0-5 della biblioteca con la lettura “Il giardino di Matisse” (4-8 anni). A seguire, nel giardino della struttura avremo “Storie gemelle“, un memory originale e divertente con le storie preferite dai bambini (5-8 anni). In ludoteca dalle 11.15 ci aspetta poi un laboratorio creativo, per cui è richiesta prenotazione, che sarà sempre incentrato su “Il giardino di Matisse” (dai 4 ai 5 anni).

Alle ore 14.00 ci spostiamo in Piazza Ciro Menotti con la caccia al tesoro organizzata dal Gruppo Babele, intitolata “La Macchina del Tempo” e dedicata a ragazzi dalla prima media alla seconda superiore; anche qui è richiesta la prenotazione (info@gruppobabele.it). Si torna quindi in Ludoteca dalle ore 15.00 alle 18.30 con un secondo laboratorio creativo “Nel segno di Matisse” per bimbi un po’ più grandi (dai 6 ai 10 anni).

Verso sera, alle 18.00, sarà poi esposta in biblioteca una fantastica litografia d’autore. Si tratta di un’opera originale di Dino Buzzati donata alla comunità fioranese. Buzzati è stato l’autore che ha inaugurato la rassegna “Monografie” lo scorso anno, e che proseguirà quest’anno con Italo Calvino. Per concludere, alle 18.30 avremo il primo appuntamento della rassegna 2023 “In un’ora al BLA” con un omaggio a Paolo Monelli – Paolo Monelli: alpino, letterato e buongustaio – fioranese a cui è intitolato la stessa struttura del BLA: assolutamente da non perdere!