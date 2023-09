Guasto a una condotta idrica, lavori a San Michele: in distribuzione sacche d’acqua

Questa mattina, mercoledì 26 settembre, intorno alle ore 10 si è verificato un guasto alla condotta idrica che alimenta il centro abitato di San Michele dei Mucchietti nel Comune di Sassuolo. I tecnici del Gruppo Hera sono intervenuti immediatamente e i lavori alla adduttrice, in uscita dall’impianto di Valle Urbana, si protrarranno presumibilmente fino a sera.

Per permettere l’intervento di riparazione è stato necessario sospendere l’erogazione dell’acqua a circa 700 utenze. Gli operatori stanno lavorando per ripristinare il servizio idrico nel minor tempo possibile. E’ in corso la fornitura di acqua attraverso sacche ritirabili in piazza e presso le scuole don Gnocchi in via San Michele.