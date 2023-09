Controlli nel weekend della Stradale a Modena

La costante attività di pattugliamento e di controllo delle persone e dei veicoli circolanti sulla viabilità ordinaria ed autostradale da parte della Polizia Stradale di Modena e della Sottosezione di Modena Nord, ha permesso nel fine settimana scorso, di svolgere la seguente attività:

Nella notte del 24 settembre scorso, pattuglia dipendente la Sottosezione Polizia Autostradale di Modena Nord, in transito al Km 178 Sud A1, procedeva ad un controllo di un veicolo che viaggiava a velocità ridotta con andamento irregolare. Alla guida propria autovettura, risultava cittadino italiano di 47 anni, sottoposto ad alcoltest, veniva accertato che il conducente guidava in stato di alterazione, riconducibile all’ assunzione di sostanze alcoliche con un tasso circa quattro volte quello consentito dalla legge. Oltre a contestare la violazione al Codice della Strada aggravata perché il fatto avvenuto in orario notturno con conseguente denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, la pattuglia procedeva al ritiro della patente di guida per la relativa sospensione, nonché al Sequestro amministrativo del veicolo in quanto di sua proprietà.-

Nel tardo pomeriggio del 24 settembre, presso il Comando Sottosezione Autostradale di Modena Nord perveniva segnalazione di un minore non accompagnato in piazzola di sosta al km 173 a1 Nord. La pattuglia dipendente, effettuava intervento, e giunta sul posto verificava effettivamente la presenza del minore, il quale riferiva di avere 11 anni, nel frangente risultavano presenti delle persone che in transito in autostrada, visto il ragazzino si erano fermati in loco per prestare soccorso e segnalare l’accaduto. Il minore, di nazionalità lettone, riferiva in lingua inglese di essere in viaggio con la propria famiglia. Aggiungeva che Il padre si era fermato con l’auto in piazzola di sosta per una sua necessità fisiologica e che anche lui era sceso per riporre un oggetto in un cestino dei rifiuti. Il padre pensando che nel frattempo il figlio fosse risalito sui sedili posteriori, riprendeva la marcia lasciandolo in piazzola di sosta. Dopo vari accertamenti esperiti, venendo a conoscenza che la famiglia era diretta ad imbarcarsi all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, veniva rintracciato il numero di telefono cellulare del padre e una volta contattato questi riferiva di non essersi accorto della mancanza del figlio e di essere al momento in transito vicino a Mantova. Dopo ulteriori verifiche del caso, nella stessa serata il minore veniva quindi riconsegnato alla famiglia.

Nell’arco dei controlli relativi al fine settimana del 24 settembre, nel turno serale pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord, durante il servizio di vigilanza, a seguito di segnalazione di diverbio tra utenti in transito in carreggiata Nord, procedeva al controllo del veicolo segnalante, fermandolo all’interno dell’area di servizio Secchia Est. A seguito di accertamenti esperiti in banca dati sugli occupanti del predetto, il conducente cittadino italiano di 49 anni, risultava colpito da una segnalazione relativa a probabile possesso di armi con intenti di utilizzarle. Effettuata la perquisizione, veniva rinvenuta sostanza stupefacente tipo marijuana in modica quantità, mentre le armi non venivano rintracciate. Visto quanto lo stesso veniva segnalato all’ Autorità amministrativa in violazione all’art. 75 c. 3 DPR 309/90, nonché sanzionato per patente di guida scaduta di validità.

Sempre nell’arco dei controlli relativi al fine settimana del 24 settembre, nel turno serale pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord, durante il normale servizio di vigilanza stradale sulla tratta autostradale del Brennero A22, in una piazzola di sosta, rinveniva un veicolo Fiat Punto in stato abbandono. Effettuato il controllo in banca dati, emergeva che il mezzo risultava oggetto furto avvenuto nella medesima giornata nel mantovano. Veniva quindi contattato il denunciante per la successiva restituzione.