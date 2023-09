Cersaie, niente code nelle prime 36 ore della manifestazione fieristica, attenzione ancora alta soprattutto per la giornata di giovedì

Durante la giornata di ieri e la mattinata di oggi, nonostante un numero di visitatori al Cersaie superiore a quelli dello scorso anno, la viabilità in zona Fiera non ha registrato particolari criticità, grazie alle misure messe in campo dal Comune tra le quali un importante impegno della Polizia locale nei punti nevralgici.

Il numero di visitatori crescerà nelle prossime giornate ed in particolare in quella di giovedì.

Per questo il Comune, che mantiene attivo fino al termine della manifestazione il tavolo tecnico a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti (Fiera, Tper, Autostrade, Polizia Locale), conferma fino al 29 settembre le misure adottate in questi giorni.

In particolare, per ridurre il flusso del traffico privato nell’area, dove è presente anche il cantiere del tram, sull’asse viale Europa/viale della Fiera in direzione centro è istituito l’obbligo di svolta a destra ai veicoli che si immettono da via Michelino, con l’eccezione del bus Tper 35, che potrà svoltare a sinistra da via Michelino verso via della Fiera in direzione centro, mantenendo così inalterato il suo percorso ordinario.

Sempre per limitare il traffico, in accordo con Autostrade, vengono chiuse le rampe dell’uscita numero 8 della tangenziale che immettono in viale Europa, in direzione centro città, tra le ore 8 e le 10 e tra le 17 e le 19, dal 25 al 29 settembre.

Inoltre è chiusa al traffico piazza Costituzione, ad eccezione di trasporto pubblico e taxi e in via Stalingrado è istituito il divieto di sosta per i pullman turistici nel tratto da piazza Costituzione alla rampa della Tangenziale.

A presidiare i punti più critici attorno alla Fiera ci sono inoltre diverse pattuglie della Polizia locale in particolare nelle fasce orarie più problematiche cioè: 7.30-11.30 e 16.30-19.30. Tra questi la rotonda nei pressi del Liceo Copernico sulla quale si invitano gli automobilisti a non sostare neanche temporaneamente.

Il Comune invita tutta la cittadinanza ad evitare di attraversare in auto la zona della Fiera e, quando possibile, invita le aziende e gli enti della zona Fiera a favorire lo smart working ai lavoratori e alle lavoratrici.

Per raggiungere la Fiera è consigliato l’utilizzo delle linee bus 28 e 35, che saranno potenziate, e la navetta 945 che Tper attiverà per l’occasione da Aeroporto a Fiera.

Il tavolo di lavoro, coordinato dal Comune, rimarrà attivo fino al termine della manifestazione fieristica e valuterà giorno per giorno eventuali ulteriori provvedimenti da assumere o modifiche a quelli già assunti.