Tumori Testa Collo, effettuate 230 visite gratuite in Piazza

Grande partecipazione sabato in Piazza Martiri del 7 luglio per la “Make Sense Campaign”, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei Tumori del distretto Testa – Collo, cui ha aderito l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia.

Dalle ore 9 alle ore 17 sono state visitate gratuitamente 230 persone in tutto. “Grande soddisfazione per questa risposta da parte dei cittadini – spiega il dottor Angelo Ghidini, Direttore della struttura di Otorinolaringoiatria del Santa Maria Nuova che assieme ai suoi professionisti ha sottoposto i cittadini ai checkup gratuiti. I numeri di adesione ci dicono che i cittadini hanno ben chiara l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di questo tipo di carcinoma che è semplice e non richiede metodi invasivi. La prevenzione dei Tumori Testa – Collo consentendo una chirurgia conservativa, evita trattamenti demolitivi con conseguenze invalidanti, riduce i costi di terapie e riabilitazione, aumenta fino all’80% la sopravvivenza libera da malattia e, in definitiva, migliora la qualità della vita.” “Ringrazio di cuore – continua Ghidini – tutti i collaboratori dell’Otorino, meravigliosi e generosi professionisti e i volontari e operatori di Croce Rossa, LILT, Luoghi di Prevenzione e SerDP che hanno reso possibile questa giornata a favore della promozione della salute”.

Durante le visite per tutta la giornata operatori Ausl e volontari dei Centri antifumo e delle Associazioni hanno illustrato ai cittadini i corretti stili di vita come tappa fondamentale nella lotta ai tumori. Basti pensare che il 75% dei carcinomi della testa e del collo è causato dal fumo di tabacco e dall’abuso alcolico. Grazie a questa preziosa opera di informazione, dopo essersi sottoposti al test di misurazione del monossido di carbonio, diverse persone (una decina) si sono iscritte ai corsi per smettere di fumare.