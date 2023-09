Taglio del nastro per la 40.ma edizione di Cersaie

Tradizionale cerimonia di taglio del nastro stamane presso il Centro Servizi di BolognaFiere per Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica e dell’Arredobagno che quest’anno compie 40 anni. Il primo evento in calendario oggi presso l’Europauditorium di Palazzo dei Congressi, il convegno inaugurale dal titolo “Cersaie 40: il Made in Italy che affronta la sfida dell’innovazione continua”. Tra i relatori ci saranno Davide Baruffi, Gianpiero Calzolari, Adolfo Urso, Romano Prodi, Giuseppe Castagna e Giovanni Savorani.

Cersaie, che proseguirà sino al 29 settembre presso i padiglioni della Fiera di Bologna, é l’appuntamento internazionale più atteso per chi si occupa di design e tecnologia delle superfici – ceramiche e in altri materiali – e del settore dell’arredo del bagno. Nell’ultima edizione sono stati oltre 91,000 i visitatori.