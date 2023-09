San Possidonio: nuovo calendario per la rassegna culturale “Perle di Cultura”

Per la rassegna culturale “Perle di Cultura” organizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune di San Possidonio, giunta alla VII Edizione presentata da Roberta Bulgarelli.

Primo appuntamento mercoledì 27 settembre ore 21.00, con ingresso gratuito, presso la Biblioteca Comunale “Irene Bernardini”, via Focherini,1.

“Il paese di quel che non c’è più”, nuovo libro di Rita Caleffi scrittrice nata a Mirandola ma

residente a Medolla, già autrice de “La croce sopra il pane”, premiato in un concorso promosso da Famglia Cristiana e Mondandori.

“Il paese di quel che non c’è più” è il racconto della storia di una famiglia e di un luogo attraverso il ricordo dell’estate del 2012, il tutto tessuto sul parallelismo, in un certo senso, fra il sisma e un bambino. E’ anche la storia di un ritorno e di una riparazione.”

Il calendario della rassegna culturale “Perle di Cultura 2023/24” è disponibile sul sito web del Comune di San Possidonio.