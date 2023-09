Oltre dodicimila persone alla Race for the Cure di Bologna

Alla diciassettesima edizione della Race for the Cure hanno partecipato oltre 12 mila persone. Una domenica di festa che ha coinvolto una comunità che ha voluto esserci e rendersi protagonista di un momento di grande solidarietà. Tutti insieme, da tutto il territorio, a Bologna per la più importante corsa a favore della prevenzione e a sostegno di tutte le Donne in Rosa che hanno o hanno avuto un tumore del seno.

“Insieme e solo insieme si vince, ancora una volta la Race for the Cure ha dimostrato la sua grandissima capacità di coinvolgere ed unire persone e istituzioni”, dichiara Carla Faralli, presidente del Comitato Emilia-Romagna di Komen Italia.

“La Race for the Cure, un appuntamento unico per i numeri, per la partecipazione e per l’impegno, è una grande giornata di cultura della prevenzione, che avvicina i cittadini agli strumenti tecnologici e alle prassi di prevenzione come gli screening. Un grande grazie da parte della città, perché un evento sulla salute fa la differenza”. Afferma così Matteo Lepore, Sindaco di Bologna, che ha voluto essere presente alla cerimonia di premiazione finale e che nei prossimi giorni premierà a sua volta la Presidente, Prof.ssa Carla Faralli, assieme a tutto il Comitato Organizzativo, con la Turrita d’Argento, come riconoscimento per avere contribuito al progresso della città di Bologna.

Grazie alla solidarietà delle persone che anche quest’anno hanno dimostrato di essere vicine alla Race, nel Villaggio della Salute sono state effettuate visite cliniche gratuite per diverse patologie.

Nello specifico, sono state eseguite 584 prestazioni, di cui: 203 visite senologiche, 20 visite ginecologiche, 23 visite endocrinologiche, 12 consulenze podologiche, 19 visite dermatologiche, 22 visite urologiche e 5 consulenze genetiche, oltre a 280 controlli della salute visiva a cura di Commissione Difesa Vista Onlus.

La Race è un momento di solidarietà ma anche di sport. I vincitori della corsa competitiva di 5 chilometri sono stati, nella categoria Donne in Rosa, Viviana Ventura, Ilaria Negrini, Sara Panzacchi, Sara Panzetta, Esther Ramona Lezcano; nella categoria femminile Anna Ofidiani, Paola Poletti, Giulia Bartolomei, Beatrice Coralli, Margherita Della Penna; nella categoria maschile Daniele Colonnello, Fabio Amadesi, Tiziano Ferrari, Paolo Bonazzi, Lorenzo Mandarà.