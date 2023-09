Le scuole primarie di Monzuno e Vado hanno aderito al progetto Better Future Kit e al progetto “Anche Meno! Monzuno Plastic-Free”

ll progetto “Anche Meno! Monzuno Plastic-Free”, realizzato dal Comune di Monzuno grazie al contributo di Atersir – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi Idrici e rifiuti, è finalizzato alla riduzione degli scarti derivanti dalla somministrazione dei pasti scolastici e all’installazione, all’interno di ciascun plesso scolastico, di nuovi punti di erogazione di acqua pubblica.

Un punto fondamentale, oltre ad un abbattimento di rifiuti di plastica usa e getta, è quello di attuare un cambiamento nella quotidianità dei bambini, così da educarli al rispetto e alla tutela ambientale. Il progetto coinvolge attivamente anche le famiglie ed è volto dunque alla sensibilizzazione nei confronti della sostenibilità, del contenimento degli sprechi, del riuso e del rispetto del territorio in cui si vive.

L’iniziativa ha, oltre che un valore qualitativo e pratico, un valore educativo dal punto di vista ambientale e di responsabilizzazione dei minori, che sono custodi del proprio materiale in un’ottica Montessoriana.

Tale progetto ha trovato supporto e valorizzazione con l’attività di sensibilizzazione di Camst group sul tema della sostenibilità e delle politiche anti-spreco tra le aziende, le istituzioni, gli alunni e le famiglie, per realizzare insieme un cambiamento concreto.

Sono stati infatti consegnati la scorsa settimana nelle scuole primarie di Monzuno e Vado, 400 kit ecosostenibili per il pranzo alla presenza di Monica Graziani, responsabile Area “Servizi alla Persona”, Stefania Zanni, referente dell’Ufficio Scuola del Comune di Monzuno e Paola Bertocchi, responsabile della Sostenibilità Camst group.

Ogni kit distribuito alle scuole è composto da un contenitore con più scomparti, un Better Future Kit e da una borraccia.

Il Better Future Kit, donato da Camst group, consiste in un set di posate 100% Made in Italy completo di forchetta, coltello e cucchiaio in acciaio inox con custodia in materiale biologico derivato da scarti e residui di biomassa vegetale.

Il Better Future Kit, 100% Made in Italy, nato con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e il nostro impatto sul Pianeta, è stato realizzato da Camst group con la collaborazione di Guzzini per incentivare il riuso sostituendo le posate in plastica monouso e plastica compostabile nelle mense scolastiche e aziendali.