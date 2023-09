Carpi, Cortile delle Stele: al via lavori di manutenzione straordinaria

Sono iniziati questa mattina, e termineranno entro la fine del 2024, i lavori di manutenzione straordinaria delle Stele collocate nel cortile del Museo Monumento al Deportato.

I lavori, tecnicamente definiti come “interventi di restauro del moderno”, riguarderanno 15 delle 16 stele e sono stati affidati alla “Leonardo Srl” di Casalecchio di Reno, ditta specializzata in questo tipo di restauri.

L’intervento si è reso necessario a causa del degrado delle strutture che compongono il monumento interessate da parziali distacchi di cemento armato e ossidazione delle parti in ferro.

Nel dettaglio si procederà alla pulitura delle superfici, alla rimozione di macchie e depositi superficiali, all’asportazione delle porzioni di calcestruzzo distaccate e instabili, alla protezione dei ferri di armatura con trattamento anticorrosione, alla stuccatura con malta cementizia compatibile, al trattamento protettivo e consolidante delle superfici, alla riparazione, fissaggio e pulitura delle copertine sommitali.

Dopo aver sistemato i primi tre manufatti, il cantiere verrà sospeso per consentire le iniziative in programma per il 50esimo anniversario del Museo Monumento al Deportato. I lavori riprenderanno nel marzo 2024 con l’obiettivo di portare a termine l’intervento entro la fine dell’anno.

L’intervento di manutenzione straordinaria al Cortile delle Stele, concordato con la Sovrintendenza e la Fondazione Fossoli, rientra nel più ampio programma di manutenzione straordinaria dei luoghi della memoria.