A1, A13, D14 e Tangenziale di Bologna: elenco di chiusure previste ne prossimi giorni

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 12:00 alle 13:00 di giovedì 28 settembre, sarà chiusa la stazione di Rioveggio, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Firenze, per consentire attività di ispezione della stazione. In alternativa si consiglia di entrare a Pian del Voglio.

******

Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 22.00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 settembre, in modalità alternata:

-per chi percorre la A13 Bologna-Padova e proviene da Padova, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 attraverso la stazione di Bologna San Lazzaro;

-sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro/A14.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 settembre, in modalità alternata.

Dalle 22:00 di venerdì 29 alle 6:00 di sabato 30 settembre:

-per chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene da Ancona, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Tangenziale ed entrare sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Arcoveggio.

******

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stata annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo di Fornace Zarattini, prevista dalle 21:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 settembre.

Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne, per consentire lavori di pavimentazione, di seguito indicate:

-dalle 21:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli “Quadrifoglio” di allacciamento con la SS16 adriatica (km 29+800) e Fornace Zarattini (km 26+500), verso la A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, saranno chiusi i seguenti rami di allacciamento:

-sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla SS16 adriatica, con provenienza Rimini, sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla SS16 adriatica, con provenienza Ferrara, sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS16 adriatica, SS67 Via Ravegnana e rientrare sulla A14 alla stazione di Forlì;

-nelle due notti di martedì 26 e mercoledì 27 settembre, con orario 22:00-6:00, sullo svincolo “Quadrifoglio” sarà chiuso il ramo di uscita che dalla Diramazione per Ravenna, con provenienza SS309, immette sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini;

-nelle due notti di mercoledì 27 e giovedì 28 settembre, con orario 22:00-6:00, sullo svincolo “Quadrifoglio” sarà chiuso il ramo di uscita che dalla Diramazione per Ravenna, con provenienza SS309, immette sulla SS16 Adriatica, verso Rimini.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Fornace Zarattini.

******

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 28 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.