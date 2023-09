Chiusure notturne programmate su Tangenziale di Bologna e A1

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 27 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA

-sarà chiuso lo svincolo 1 Casalecchio, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 1bis Nuova Bazzanese;

-sarà chiuso lo svincolo 1 bis Nuova Bazzanese, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 1 Casalecchio.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 28 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 29 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4bis Aeroporto, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, rotonda Arnaldo Forni, via Paolo Fortunati, via Antonio Baldacci, rotonda Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, via Francesco Zanardi, Via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, viale Vittorio Sabena, rotonda Granatieri di Sardegna, via Prati di Caprara, viale Sandro Pertini, Viale Palmiro Togliatti e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 settembre, sarà chiuso il tratto Terre di Canossa Campegine-Parma, verso Milano. Di conseguenza, l’area di servizio “San Martino est” non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, SS9 Via Emilia, SP343R, per rientrare sulla A1 a Parma;

-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 6:00 di venerdì 29 settembre, sarà chiuso il tratto Parma-Terre di Canossa Campegine, verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel suddetto tratto. Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la viabilità ordinaria: SP343R, SS9 Via Emilia, SP39, per rientrare sulla A1 a Terre di Canossa Campegine;

per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Milano: Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia, o Fidenza sulla stessa A1;

per la chiusura dell’entrata di Parma, verso Bologna: Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1.