Carabinieri, consegnata al comandante del Nucleo Investigativo la Medaglia Mauriziana

Il comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Andrea Milani, nel corso di una breve cerimonia svoltasi a Reggio Emilia presso i locali che ospitano il Comando Provinciale di Corso Cairoli, ha consegnato al Maggiore Maurizio Pallante comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia, il diploma di conferimento della “Medaglia Mauriziana” che viene conferita, con Decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della Difesa, agli ufficiali ed ai sottufficiali che hanno raggiunto i 50 anni di servizio, calcolati sommando gli anni di lavoro con quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma.

Alla cerimonia hanno partecipato i militari della sede, il comandante della stazione di Corso Cairoli, del nucleo informativo, del nucleo Operativo e Radiomobile i militari in forza al nucleo investigativo diretto dal Maggiore Pallante oltreché il comandante della Compagnia di Reggio Emilia Maggiore Francesco Coratti e il comandante del Reparto Operativo Tenente Colonnello Aniello Mautone. Il colonnello Milani, fiero di avere consegnato la prestigiosa onorificenza, ne ha illustrato le origini storiche e gli importanti valori sottesi al suo conferimento.

Il Maggiore Maurizio Pallante ha assunto il comando del nucleo investigativo di Reggio Emilia il 2 settembre del 2020. Romano 54enne, il Maggiore Pallante proveniva dal nucleo investigativo di Brescia dove ha comandato la 2^ Sezione – Investigazioni Scientifiche per 4 anni. Laureato in Giurisprudenza con un master in Criminologia, nei 34 anni di carriera ha prestato servizio in diverse località del territorio nazionale, maturando la sua esperienza nei Nuclei Investigativi di Bologna e Modena dove si è occupato prevalentemente di criminalità organizzata. Ha tra l’altro comandato la Tenenza di Casalnuovo di Napoli conducendo indagini sulla camorra ed il contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione. All’estero ha prestato servizio in Bosnia Herzegovina e Kosovo. Nel corso della sua carriera gli sono stati riconosciute diverse onorificenze tra cui:

Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Medaglia d’argento per lungo Comando Militare

Croce d’oro per 25 anni di servizio militare

Medaglia Ministero Difesa commemorativa missioni militari fuori area (Bosnia)

Medaglia Ministero Difesa commemorativa missioni militari fuori area (Kosovo)

Medaglia NATO Bosnia

Medaglia NATO Kosovo

Medaglia NATO Balkans

Medaglia Nazioni Unite missione UNMIK in Kosovo

. Medaglia Esercito USA “The Army Commendation Medal”