Serata di controlli straordinari anticrimine a Carpi

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nella città di Carpi disposti dal Questore della Provincia di Modena.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato, coadiuvati da tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e una pattuglia della Polizia Municipale, hanno svolto un servizio ad alto impatto nel territorio di Carpi. Tutte le pattuglie impiegate si sono concentrate nel centro storico, estendendo capillarmente il monitoraggio anche nella prima periferia cittadina per prevenire furti e altri reati predatori. L’attività è stata preceduta da un briefing operativo in cui sono state esaminate le peculiari caratteristiche del territorio e le principali criticità al fine di individuare gli obiettivi da monitorare cui calibrare conformemente le attività di controllo.

Durante il servizio, coordinato dal Dirigente del Commissariato, nelle prime ore della serata sono stati allestiti due posti di controllo per tracciare il flusso dei veicoli in transito lungo le arterie di entrata ed uscita dalla città come la strada provinciale 468.

Successivamente sono stati controllati 8 esercizi pubblici, al fine di riscontrare la frequentazione da parte di persone pregiudicate e verificare il rispetto della normativa prevista in materia dal T.U.L.P.S.e delle previste autorizzazioni amministrative.

Alle 20.30 venivano identificati gli avventori un esercizio pubblico in via Fanti; poi si proseguiva con il controllo di un esercizio pubblico in corso Cabassi. Durante questo controllo, gli agenti della Polizia Municipale constatavano la mancata esposizione dei prezzi, per cui procedevano alla contestazione della violazione amministrativa ex art. 14 della L. 114/98. Qui venivano altresì identificati numerosi cittadini stranieri.

Si procedeva successivamente al controllo di un bar nella centralissima piazzetta Garibaldi, luogo di ritrovo della movida carpigiana e di esercizi pubblici ubicati in via Tonelli, via Leopardi, via Dallai, zona stazione dei treni, via Foscolo e infine si procedeva a controllo di un esercizio pubblico in via Nicolo’ Biondo, particolarmente affollato.

Presso gli uffici del commissariato, sono in corso gli approfondimenti di alcune posizioni soggettive. All’esito dell’attività venivano identificate 205 persone (di cui 78 stranieri) e controllati 50 veicoli.

Nelle prossime settimane sono stati programmati ulteriori servizi di controllo straordinario del territorio per prevenire il compimento di illegalità e garantire la pacifica convivenza dei cittadini sul territorio.