Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 24 settembre 2023

Cielo poco nuvoloso sul settore occidentale, mentre sul settore centro-orientale permangono residui addensamenti con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio esaurimento dei fenomeni su tutto il territorio regionale ed ampie schiarite.

Temperature minime in diminuzione con valori tra 13 e 16 gradi, di qualche grado inferiori nelle aree extraurbane delle pianure occidentali; intorno ai 16/17 gradi lungo la costa. Massime in lieve diminuzione con valori compresi tra i 22 ed i 25 gradi. Venti deboli da nord-ovest sulle pianure interne, moderati da nord-est con rinforzi lungo il crinale, la costa ed in mare aperto. Mare da mosso fino a molto mosso.

(Arpae)