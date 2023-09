Sporting: di scena il tabellone finale giovanile

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre va di scena il tabellone finale under 12 maschile di tennis e i migliori 8 circoli in Italia si sfidano tra di loro in un tabellone a eliminazione diretta per lo scudetto a squadre 2023. Una manifestazione a cui i bambini tengono in modo speciale e che lo Sporting Club Sassuolo, da sempre in primo piano nella promozione della attività giovanile, ha il piacere di ospitare sui propri campi in terra rossa.

La prima giornata è stata “lunghissima”: la pioggia è stata padrona dell’intera mattinata e i giovani atleti hanno fatto avanti e indietro dai campi prima di completare le partite. Gli incontri sono stati tutti a favore di pronostico tranne per TF Finale Ligure, terza testa di serie, e sconfitta al primo turno da Vavassori Tennis Team. Tennis School Monte Ka’ Tira – Catania, TC Parioli – Roma e Sporting Club Sassuolo vincono entrambi i singoli e si confermano in semifinale!

1° giornata

Tennis School Monte Ka’ Tira vs TC La Signoretta 2-1

TC Parioli vs TC Bolzano 2-1

Vavassori Tennis Team vs TC Finale 2-1

Sporting Club Sassuolo vs TC Tolentino 3-0

2° giornata (semifinali incrociate)

Tennis School Monte Ka’ Tira vs TC Parioli

Vavassori Tennis Team vs Sporting Club Sassuolo

TC La Signoretta vs TC Bolzano

Tc Finale vs TC Tolentino