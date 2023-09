Simona Caselli nuova presidente di Granlatte, le congratulazioni dell’assessore Mammi

“Una nomina importante che premia una persona di valore e spessore, da sempre impegnata nel settore dell’agroalimentare, con incarichi nazionali ed europei”.

Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, saluta Simona Caselli, neopresidente di Granlatte, prima donna eletta al vertice dal cda della società cooperativa agricola che subentra a Gianpiero Calzolari in carica dal 2007.

“Le mie congratulazioni a Simona per il nuovo traguardo raggiunto in ambito agroalimentare, grazie alla sua capacità ed esperienza- aggiunge l’assessore-. Questa carica mette in rilievo anche il suo impegno nella promozione delle competenze femminili nel mondo del lavoro e della cooperazione. Sono convinto che riuscirà a portare un valore aggiunto prezioso, dopo l’ottima direzione di Gianpiero Calzolari”.

“Come Regione- chiude- sono certo continueremo il proficuo lavoro di collaborazione istituzionale con Granlatte, nell’interesse della tutela del reddito dell’impresa cooperativa, del lavoro dei soci agricoltori conferitori e della valorizzazione dei prodotti buoni, sicuri e di qualità di tutta la filiera Granlatte”.