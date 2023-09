Sabato a Maranello in scena una commedia dialettale a sostegno dell’Etiopia

Una commedia dialettale brillante a Maranello: sabato 23 settembre alle 21 all’Auditorium Enzo Ferrari va in scena “Ona piò dal Dièvel” di Stefano Palmucci nel libero adattamento e regia di Ivana Castagni, proposta dalla compagnia Qui’d Cadross di Castellarano. L’intero ricavato sarà devoluto a sostegno dei progetti in Etiopia H.E.W.O. Modena OdV, associazione di volontariato che opera nel paese africano dal 1985 a favore degli ammalati di lebbra, tubercolosi (TBC) e HIV-AIDS, sostenendo una comunità di ex ammalati che gestiscono servizi sanitari e socio-educativi rivolti alle fasce più povere della popolazione.

L’associazione ha sede a Maranello, dove risiedono molti dei volontari, ma può contare su soci e sostenitori in gran parte della provincia di Modena e in altre regioni italiane. Questa importante realtà di volontariato, divenuta negli anni un’esperienza di fraternità con i poveri e gli ammalati è nata da un gruppo di amici che a Barigazzo nell’estate del 1985 ha dato vita alla prima “Festa dei Lamponi”. Da allora la festa si svolge ogni anno nel mese di agosto e il ricavato viene utilizzato interamente per finanziare i progetti di solidarietà nel paese del Corno d’Africa.