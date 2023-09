Prosegue l’iter per il recupero del Teatro Comunale di San Felice sul Panaro. Lo scorso 19 agosto la Commissione congiunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto esecutivo dell’opera, con richiesta di integrazioni. I tecnici stanno già provvedendo a queste integrazioni, in attesa poi del parere di congruità che dovrebbe arrivare nel giro di qualche mese.

«Riaprire il Teatro è una priorità assoluta – spiega il sindaco Michele Goldoni – un progetto ambizioso atteso da tutta la nostra comunità. L’intero cantiere costerà 8 milioni e 370mila, di cui più di 7 milioni saranno finanziati dalla Regione, mentre il Comune stanzierà 800mila euro. Il Teatro per San Felice rappresenta l’opportunità di riappropriarsi, dopo i tragici sismi del 2012, della culla della vita culturale del paese e per questo il suo recupero è un obiettivo fondamentale di questa Amministrazione». Un percorso non semplice, anche perché in seguito agli aumenti indiscriminati delle materie prime, il costo dei lavori era rincarato di più di tre milioni di euro, reperiti grazie alla sinergia tra Comune e Regione. Adesso, tra tre o quattro anni, il Teatro potrà essere finalmente restituito ai sanfeliciani.