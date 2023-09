Parco del Legno, causa maltempo l’appuntamento con la festa è fissato per domenica

Causa maltempo gli appuntamenti previsti al Parco del Legno per sabato 23 settembre sono stati rimandati a data da destinarsi. Confermate invece le iniziative in programma domenica 24. Una domenica di festa che permetterà alla città di riscoprire l’oasi verde di via Cecati grazie all’iniziativa “Silvano urbano” animerà il Parco del Legno con momenti culturali, laboratori esperienziali, visite botaniche, piccoli spettacoli e attività di benessere all’aperto.

Il parco, con ingresso da via Cecati, sarà aperto dalle 8 alle 20, a disposizione dei cittadini di Reggio Emilia che vorranno riscoprire questo luogo di grande valore botanico. Una prima riapertura del parco, in attesa del cantiere di rigenerazione che, nel corso dell’inverno, consentirà il ripristino dell’area verde per una successiva riapertura permanente prevista per la prossima primavera. Il percorso di rigenerazione di Parco del Legno si inserisce nel filone di attività degli usi temporanei di spazi pubblici del progetto Qua_Quartiere bene comune e vede impegnato da alcuni mesi un gruppo di lavoro che comprende l’Amministrazione comunale, associazioni e cittadini del quartiere, rappresentanti delle Consulte d’ambito e gli attuali assegnatari dell’area adibita ad attività floro-vivaistica, Fiori Ribelli. Il percorso di co-progettazione terminerà nella primavera del 2024 e diventerà un Accordo di cittadinanza per la gestione e animazione del parco.

Questo il programma confermato per la festa al Parco del Legno:

DOMENICA 24 SETTEMBRE

ore 8 – 9.30

YOGASHARING

Pratica di benessere in natura. Iscrizione: whatsapp 338 5470327

Attività gratuita, adatta anche a principianti, posti limitati

ore 10.30 – 13

CACCIA AL TESORO

Gioco a squadre con prove di abilità sensoriali, orientamento, storia e cultura locale. Iscrizione: whatsapp 348 3131931

Attività gratuita, minimo 2 massimo 4 persone per squadra (almeno un adulto)

ore 10.30 – 13

LEGNO_PARK i giochi di una volta realizzati artigianalmente per rivivere le emozioni dei cortili di un tempo. Iscrizione: mail officina.naturamaestra@gmail.com

Attività gratuita, per bambini e adulti

ore 10.30 – 12.30

STORIE TRA GLI ALBERI

Esplorazione del parco per i più piccoli, fiabe di ieri e di oggi, antiche filastrocche, per raccontare di semi, radici e frutti incantati. Iscrizione: mail rodari.nido@comune.re.it Attività gratuita, per bambini e adulti

ore 11 – 12.30

BEACH VOLLEY

Partita dimostrativa di volley con la partecipazione di Everton Volley e Pieve Volley Tricolore presso. Attività gratuita