Lo Sportello Informafamiglie di Formigine arriva in via Unità d’Italia

Nuovo servizio presso lo Sportello del cittadino di via Unità d’Italia a Formigine, che a partire dal 5 ottobre ospiterà tutti i giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13 lo Sportello Informafamiglie presente all’interno di Villa Bianchi, sede formiginese del Centro per le famiglie del Distretto Ceramico, con l’obiettivo di accogliere le famiglie dei ragazzi in crisi e in cerca della loro strada.

La decisione di spostare, per un giorno alla settimana, il servizio nella sede comunale nasce per avvicinarsi alle famiglie che non hanno l’abitudine di frequentare Villa Bianchi, dare loro alcuni consigli e fare conoscere tutti i servizi disponibili sul territorio, dall’educativa al counselling individuale e familiare fino ad arrivare a incontri di mediazione familiare. Negli altri giorni della settimana, lo Sportello resterà attivo nella sede di Villa Bianchi seguendo i consueti orari.

“Come tutti sappiamo – dichiara il Sindaco Maria Costi – difficilmente sono gli adolescenti a chiedere aiuto, anche se vivono situazioni di smarrimento mentre sono alla ricerca della propria strada: i momenti di crisi sono parte dei processi di crescita e noi come adulti dobbiamo far sentire la nostra vicinanza. Questo servizio si rivolge in primis alle famiglie, con l’obiettivo di aiutarle ad aiutare i loro ragazzi, e agli stessi giovani, facendo scoprire i tanti servizi che il territorio mette a disposizione e che spesso non si conoscono. Un luogo amichevole, informale e costantemente informato su servizi e opportunità in cui recarsi per avere informazioni e sostegno e che possa accogliere dubbi, perplessità e fatiche per accompagnare il cammino dei ragazzi in una fase della vita così delicata come l’adolescenza”.

Sempre ai giovani è dedicata “Soundform” iniziativa in programma domani (sabato 23 settembre) a partire dalle 16 nel parco della Resistenza. L’evento, gratuito, prevede un allenamento all’aria aperta di parkour e ultimate frisbee, giocoleria, street art, musica, giochi sportivi e animazione. Le attività sono organizzate da Hub in Villa in collaborazione con Associazione TeLa – Teatro Laboratorio APS, ASD Formigine Parkour, Bendésa APS, Progetto Zone – Aliante Cooperativa Sociale.