Alimenti scaduti e condizioni igieniche precarie. Sanzionato dai NAS un ristorante di Reggio Emilia

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante etnico a Reggio Emilia. L’esito dell’ispezione ha rivelato alcune non conformità significative che richiedono interventi immediati.

Durante il controllo, sono stati sequestrati amministrativamente 70 chilogrammi di prodotti alimentari vari, tra cui pesce, pasta e spezie. Alcuni di questi prodotti mancavano delle indicazioni necessarie sulla loro rintracciabilità, altri erano scaduti, comportando potenziali rischi per la salute dei consumatori. Il valore commerciale complessivo dei prodotti sequestrati ammonta a circa 700 euro.

Sono state inoltre riscontrate carenze igienico-sanitarie significative all’interno della cucina del ristorante, compresa la presenza di ragnatele sulle pareti con aracnidi vivi, superfici sporche sugli arredi e pavimenti non puliti, oltre a unto che gocciolava dalla cappa di aspirazione.

In seguito a queste violazioni, al legale responsabile del ristorante sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 3.000 euro.