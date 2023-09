A Roteglia i carabinieri sventano un furto notturno in un negozio di ferramenta

Hanno preso di mira un negozio di ferramenta a Roteglia di Castellarano, che hanno raggiunto a bordo di un’auto rubata ma, nel bel mezzo del furto, alla vista di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Castellarano che, impegnata nell’attività di controllo del territorio si avvedeva dell’azione delittuosa, hanno desistito dandosi alla fuga a piedi riuscendo a dileguarsi nel buio della notte.

È accaduto poco dopo le 00.30 di questa notte, quando una pattuglia della stazione di Castellarano, nel corso di un servizio di pattuglia, transitando in via Radici in Monte a Roteglia notava alcuni uomini travisati intenti a compiere un furto al negozio di ferramenta. Alla vista dei carabinieri i malviventi si davano alla fuga a piedi riuscendo a dileguarsi.

Mentre nell’intero comprensorio ceramico, anche a cavallo con la limitrofa provincia di Modena, scattava una serrata caccia all’uomo attraverso altre pattugli inviate dal 112, sul posto si accertava che i malviventi, dopo aver forzato la porta della ferramenta, accedevano all’interno dei locali facendo razzia di utensili da lavoro che caricavano su di un’Audi A4 in loro uso, poi abbandonata sul posto proprio a seguito dell’intervento dei carabinieri.

La refurtiva del valore di circa 8.000 euro veniva recuperata dai militari e restituita al derubato mentre l’autovettura, con targhe rubate a Reggio Emilia risultata a sua volta rubata a Parma, veniva sequestrata per i successivi rilievi finalizzati a raccogliere anche in sede scientifica possibili elementi utili all’identificazione dei malviventi.