23enne destinatario di provvedimento restrittivo internazionale arrestato a Fiorano

Nella serata del 19 settembre, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese, nel corso di un servizio perlustrativo, ha proceduto al controllo di una giovane albanese che si aggirava con fare sospetto per le vie del centro abitato.

Nel corso delle operazioni di identificazione, è emerso che nei suoi confronti era pendente un provvedimento di ricerca internazionale, ai fini estradizionali, per conto dello Stato albanese, con mandato di arresto emesso nel gennaio 2023 dal Tribunale Distrettuale di Diber, in quanto ritenuto responsabile di tentato omicidio, con pena massima di anni 10 di reclusione, per avere colpito, mediante l’utilizzo di un cacciavite, un suo connazionale, cagionandogli lesioni gravi. L’uomo, 23enne, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Modena e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.