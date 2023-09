Vandalismi no vax, la condanna del sindaco di Modena

Cresce l’attenzione per il Covid e aumentano gli atti vandalici, “con danneggiamenti di beni pubblici e scritte deliranti, da parte di chi si firma con sigle no vax: ci auguriamo che i responsabili siano presto individuati e rispondano delle loro azioni”.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli condanna in modo deciso i danneggiamenti delle strumentazioni per la sicurezza stradale in viale Italia e gli altri atti di vandalismo che riguardano aree pubbliche, come il parco della Fanfara olandese in via D’Avia nord, che “denotano un profondo disprezzo per il patrimonio della collettività e per la comunità: si devono vergognare”. E il sindaco ricorda che l’Amministrazione comunale già in passato si è costituita parte civile contro i deturpatori di beni pubblici: “Il dissenso si può esprimere in modi civili: vandalismi e scritte deliranti non possono essere sottovalutati”.

Nel frattempo, è stata completata la pulizia di autovelox e velocar di viale Italia e le strumentazioni per la sicurezza stradale sono attive e in piena efficienza. Su questi atti di vandalismo sta indagando la Digos della Questura di Modena.