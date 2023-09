Tutto Esaurito per la cena della Congrega dei Liffi a favore di GRADE

Un’ inedita collaborazione per dare vita a una serata unica, un momento imperdibile per gli appassionati di alta cucina. Da una parte c’è la Fondazione Grade Onlus, alla quale il ricavato di questa serata sarà destinato per i nuovi, importanti progetti in cantiere. E dall’altra c’è la Congrega dei Liffi, associazione culturale che da più di trent’anni, attraverso l’attività volontaria e disinteressata dei suoi soci, si dedica allo studio, alla preparazione e alla divulgazione della cucina del pesce di mare. “Liffo”, in dialetto reggiano, significa qualcosa di misto tra gaudente e goloso, con un’aura di autocompiacimento sereno e giocoso.

E questo è il clima che verrà proposto anche venerdì 13 ottobre, attraverso una cena a base di pesce freschissimo che sarà proposta nella sede dell’Associazione, a Quattro Castella, preparata dagli chef della Congrega grazie anche alla disponibilità di Conad Le Colline.

Il menu della cena è davvero invitante, composto da cinque portate più dessert: sarà possibile gustare gamberi in Bloody Mary, tartare di tonno e spigola con burrata e gelato di mandorle, Parmigiana “Reggiana” di pesce spada, Polpo con crema di ceci al rosmarino, pesto leggero e caviale di aceto balsamico, risotto “pidocchioso” (il menu potrebbe subire alcune variazioni in base alla disponibilità dei prodotti sul mercato).

“Sarà davvero una bellissima occasione – afferma Valeria Alberti, Direttore operativo del GRADE – per gustare delle specialità prelibate, cucinate con grande passione e conoscenza della materia prima, conoscersi e stare insieme, e ovviamente sostenere i progetti GRADE che in autunno vedranno importanti novità. Ringraziamo la grande disponibilità della Congrega dei Liffi ed in particolar modo del presidente Gian Luigi Cuoghi e del Direttore del Conad Le Colline Stefano Govi”.

Aggiunge il Presidente della Congrega dei Liffi, Gian Luigi Cuoghi: “Per l’occasione verranno utilizzati ingredienti preziosissimi che, se sapientemente abbinati sono sempre capaci di trasformare un momento di convivialità in sostegno e partecipe condivisione di un progetto così importante come quello del Grade. È proprio questo il segreto, saper impiattare eccellenze, servire passioni ed emozioni. I Liffi studiano così la loro cucina, oltre cinquemila ricette ormai ben collaudate ne sanciscono la garanzia di competenza, capace di attirare sempre tanti partecipanti alle serate didattiche, ai corsi di cucina e numerosi stage dedicati al pesce. La Congrega dei Liffi ha risposto con entusiasmo all’invito del Grade, aprendo le porte della propria sede alla Fondazione.

Conclude il Direttore del Conad Le Colline Stefano Govi: “Ci ha fatto davvero piacere collaborare a questa iniziativa consentendoci non solo di far testare la qualità del nostro prodotto ad una platea di appassionati e intenditori, ma soprattutto di essere vicini alla comunità attraverso la finalità solidale della serata che sosterrà i progetti e le attività della Fondazione”.