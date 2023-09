Settimane pedagogiche, tutti gli appuntamenti sull’offerta educativa e gli obiettivi futuri

Dal 22 settembre al 22 novembre, le Settimane pedagogiche offriranno alla città molteplici occasioni di confronto sui temi dell’educazione 0-18 per una riflessione pubblica, culturale e scientifica su valori, obiettivi e nuove sfide per la nostra Città.

Amministrazione comunale, mondo accademico, istituzioni scolastiche, culturali, sportive, imprenditoriali e associative tornano a confrontarsi a Bologna sull’offerta educativa della città e sugli obiettivi futuri da perseguire.

Le iniziative in programma sono coordinate dall’area Educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune con il contributo del dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna e prevedono il coinvolgimento attivo dei Quartieri e degli altri settori comunali che nei diversi ambiti già collaborano in una logica di sistema formativo integrato.

Partendo dai documenti Traiettorie pedagogiche per lo sviluppo dei Servizi ZeroSei e Piano adolescenza del Comune di Bologna, il programma delle Settimane pedagogiche si traduce in 7 prospettive 0-18:

bambine/i, ragazze/i al centro: lavoro aperto e protagonismo giovanile;

educazione all’aperto, sostenibilità ambientale e spazio pubblico;

linguaggi espressivi, welfare culturale, rigenerazione del desiderio;

supporto alla genitorialitá e alleanza educativa;

inclusione e intercultura;

educazione al rispetto e pari opportunità;

nuove tecnologie, STEAM e vita sana.

Come ha sottolineato l’assessore alla Scuola Daniele Ara durante la conferenza stampa di presentazione: “le settimane pedagogiche vogliono rappresentare un momento di riflessione pubblica a livello cittadino, su cosa significhi oggi, per nostra la città, parlare di educazione. Un intreccio di idee, proposte, discussioni, memoria storica, che, partendo dall’Area Istruzione del Comune di Bologna, intende collegarsi con tutti i Settori e i Quartieri, le istituzioni scolastiche, culturali, sportive, imprenditoriali e associative, per delineare cosa offre la nostra città e quali sono gli obiettivi che occorre perseguire”.

Il calendario completo degli appuntamenti delle Settimane Pedagogiche 2023 è sul sito:

https://www.bolognazerodiciotto.it/calendario-z18/settimane-pedagogiche-2023

Cosa abbiamo in Comune

Venerdì 22 Settembre, dalle 14 alle 19.30, a palazzo re Enzo torna l’annuale appuntamento con Cosa abbiamo in Comune, l’open day di presentazione dell’offerta educativa, riservato al personale delle scuole di ogni ordine e grado (da quelle dell’infanzia alle superiori) dell’area metropolitana.

Cosa abbiamo in Comune è un‘importante opportunità per:

conoscere direttamente l’articolata gamma di proposte e iniziative in programma per l’anno scolastico 2023-2024;

incontrare i referenti di tutte le realtà educative e culturali che hanno condiviso questo percorso;

parlare con operatori e operatrici dei servizi e programmare insieme anche eventuali proposte personalizzate.

far incontrare i mondi dell’educazione e della cultura, per sostenere insieme efficaci modalità di apprendimento esperienziale, partecipate e inclusive, intreccio di idee, proposte e discussioni.

All’open day si affianca il catalogo virtuale delle proposte per il nuovo anno scolastico, consultabile sul nuovo sito Bologna Zerodiciotto, che raccoglie online le offerte educative complessive, in continuo aggiornamento:

https://www.bolognazerodiciotto.it/home-zerodiciotto/cosaabbiamoincomune

Cosa abbiamo in città

Si rivolge invece a tutta la cittadinanza Cosa abbiamo in città, un ricco catalogo di oltre 150 opportunità educative, culturali, artistiche, scientifiche e ambientali per far sperimentare a bambine e bambini, ragazze e ragazzi e alle loro famiglie le tante opportunità che la città offre.

Cosa abbiamo in città vuole raccogliere e dare forza all’idea di una città sempre più educante, che si fa carico, accanto e insieme alla scuola, dei processi formativi dei suoi futuri cittadini e che propone una cittadinanza creativa e partecipe, perseguendo l’obiettivo di un’educazione attiva.

Dal 27 settembre al 22 novembre saranno tante le opportunità gratuite per vivere la città e conoscerne i luoghi, partecipare agli eventi e iniziative, valorizzando il rapporto fra le istituzioni e le realtà territoriali.

Cosa abbiamo in città è promossa dall’area Educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna in collaborazione con i Quartieri e gli altri settori e servizi comunali, con il coinvolgimento delle agenzie educative e degli operatori della città.

Tutte le opportunità sono consultabili sul nuovo sito Bologna Zerodiciotto, che raccoglie online le offerte educative complessive, in continuo aggiornamento, per tipologia di target.

Il calendario completo degli appuntamenti di Cosa abbiamo in città è consultabile sul sito:

https://www.bolognazerodiciotto.it/calendario-z18/cosa-abbiamo-in-citta-2023

Molte delle iniziative realizzate nell’ambito delle Settimane Pedagogiche e di Cosa abbiamo in Comune sono realizzate con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che, in questi anni, ha sostenuto il Comune di Bologna nella realizzazione del progetto “Adolescenti: dalla promozione del benessere allo sviluppo delle competenze”.

Comunicazione

L’area Educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune di Bologna riparte da Zerodiciotto.

Grandi novità nel campo della comunicazione in vista del nuovo anno educativo e scolastico partito da pochi giorni.

In occasione dell’apertura delle Settimane Pedagogiche andrà online Bologna Zerodiciotto, un nuovo sito tutto dedicato agli appuntamenti per quella fascia d’età a Bologna. Il sito accoglierà inizialmente tutti gli appuntamenti gestiti direttamente dall’Area Educazione per poi andare a ospitare tutte le iniziative presenti a città per bambine, bambine, ragazzi e ragazze:

https://www.bolognazerodiciotto.it/

Subito dopo il nuovo sito verranno poi messi a disposizione delle famiglie anche altri nuovi strumenti per restare sempre in contatto ed essere informati in tempo reale su tutto quello che succede in città per la fascia di età dagli 0 ai 18 anni:

una nuova app, Bologna Zerodiciotto per dispositivi mobili IOs e Android, con la quale ricevere in tempo reale notizie e aggiornamenti sul mondo della scuola e della formazione; con la app si potrà anche comunicare l’assenza del proprio figlio o della propria figlia alla refezione, oppure richiedere una dieta leggera;

un canale Telegram rinnovato;

una nuova newsletter;

un nuovo canale YouTube

Tutto accompagnato da un’immagine e un’identità visiva nuova per il mondo dell’educazione e dell’istruzione bolognesi, Bologna Zerodiciotto.