Settembre, a Rubiera, è tempo di fiera, di divertimento e cultura

Da giovedì 21 fino a martedì 26 settembre, torna la fiera di Rubiera coi suoi mercati – quello tradizionale del sabato e quello domenicale – col luna park, con le sue attrazioni e con tutti gli appuntamenti culturali in programma.

Oltre ai divertimenti sono previsti in calendario svariati eventi culturali.

Si comincia giovedì 21 settembre 2023 alle ore 10,00, con l’inaugurazione della mostra “Passi di libertà – Il cammino dei nostri primi 70 anni“ collocata nel Cortile interno del Municipio di Rubiera (via Emilia Est 5, Rubiera): un percorso divulgativo e simbolico di ricostruzione storica della piena cittadinanza femminile, a partire dalla conquista del voto attraverso le lotte per i diritti paritari nella sfera pubblica e nella sfera familiare e per l’autodeterminazione. L’esposizione è visitabile negli orari di apertura del Comune e sarà allestita fino a sabato 30 settembre.

Sabato 23 settembre 2023, alle ore 11,00 nella Sala Civica di Via Terraglio, 16, inaugura la mostra d’arte 2° edizione “Si ricomincia a DIPINGERE“, curata dell’Associazione Rubiera Arte, e aperta sabato 23 e domenica 24 settembre dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 21,00 con ingresso libero.

Il momento culminante del calendario è quello di sabato 23, alle ore 17,00, nel complesso monumentale de l’Ospitale, dove inaugura la mostra personale di Angela Galavotti intitolata “La Forma della Materia”. Sono esposti quaranta dipinti in cui rieccheggiano le suggestioni dei grandi maestri dell’impressionismo (Monet, Van Gogh) e del primo espressionismo di Kandisky.

L’esposizione, sarà visitabile ad ingresso gratuito sino al 19 novembre col seguente orario: il sabato dalle 10,00 alle 12,30 e la domenica dalle 10,00 alle 12.30 e dalle 16,00 alle 19,00.

Domenica 24 settembre, alle 16,00, nel Cortile delle arti della Biblioteca Codro, in via Emilia Est 11, a Rubiera, avrà luogo la presentazione del libro fotografico ” Più forti del fango”, un progetto di raccolta fondi per gli alluvionati dell’Emilia-Romagna. In caso di maltempo l’evento si terrà in Sala del Consiglio Comunale, via Emilia Est 5.

Sul sito del Comune di Rubiera sono disponibili maggiori dettagli e informazioni.