Sabato a Formigine inaugura il Colibrì: salgono a 10 i nidi sul territorio per un totale di 303 posti

Bambini e famiglie sono invitati, sabato 23 settembre, all’inaugurazione del nido Colibrì in via Sant’Onofrio a Formigine. La struttura, a gestione privata, rappresenta il decimo nido presente sul territorio comunale e ha già iniziato a lavorare all’ambientamento di 15 bambini, le cui famiglie possono usufruire del bonus INPS per l’abbattimento della retta anche in accordo degli obiettivi dell’Agenda ONU 2023 per un’istruzione di qualità e la riduzione delle disuguaglianze.

L’offerta educativa comprende laboratori di lingua inglese con una madrelingua specializzata nella fascia 0-3 anni. Ampio spazio verrà dato all’outdoor education anche grazie alla coordinatrice pedagogica Michela Schenetti, docente universitaria attiva nello sviluppo di un’educazione il più possibile all’aperto. Per fare questo, tante attività verranno studiate per essere realizzate fuori, sia in un piccolo giardinetto esterno alla struttura sia nel vicino parco di Villa Sabbatini, dove è stata destinata un’area ad uso del nido.

Dichiara il Vicesindaco con delega a Formigine Città dei Bambini Simona Sarracino: “Inaugurare un nido rappresenta un momento particolarmente importante per una comunità perché significa pensare ai nostri bambini e, quindi, al nostro futuro. Così è stato lo scorso anno con il Peter Pan e così sarà per il Colibrì. In questo caso, si tratta di una struttura posizionata in un luogo strategico. Nelle sue immediate vicinanze si trovano infatti un parco, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione che lo hanno reso ancora più inclusivo, sicuro e sostenibile, il centro socio-riabilitativo diurno per persone con disabilità Villa Sabbatini, la residenza per anziani Opera Pia Castiglioni, la semiresidenza di Neuropsichiatria dell’infanzia ed adolescenza “La limonaia” e la sede di AVAP Formigine. Un’area ricca di realtà differenti in cui sarà possibile, in futuro, creare anche relazioni intergenerazionali, arricchendo di certo tutte le parti coinvolte”.

L’appuntamento è alle 16.30 con l’accoglienza e alle 17 per il taglio del nastro. Presenti all’evento il Sindaco Maria Costi, il Vicesindaco Simona Sarracino e la responsabile del nido Colibrì Eleonora Fontana.