Premiata la Centrale Operativa 118 Emilia Est per le migliori performance di intervento pre-ospedaliero

Al 118 Emilia Est Centrale Operativa ed Emergenza territoriale è stato conferito, assieme ad altri centri di tutto il mondo, il premio Diamond di Angels Initiative, un’organizzazione non profit che si occupa di formazione e sensibilizzazione per migliorare la qualità del trattamento di ciascun paziente colpito da ictus. L’ictus cerebrale è una patologia che si colloca al secondo posto tra le cause di mortalità e disabilità in buona parte del mondo occidentale.

La premiazione è avvenuta nell’ambito del congresso EUSEM, in corso in questi giorni a Barcellona, con il patrocinio dell’European Society of Emergency Medicine.

Il premio, riconosciuto all’Unità operativa dell’Azienda USL Bologna, è il più alto del podio. Testimonia, dunque, l’eccellenza del sistema di Emergenza territoriale nella gestione pre-ospedaliera e nel percorso dei pazienti affetti da ictus cerebrale, prendendo in considerazione diversi parametri tra i quali la diagnosi precoce e l’attivazione del percorso che dal territorio porta direttamente alla Stroke Unit dell’Ospedale Maggiore nel minor tempo possibile.

“Una certificazione degli standard di qualità del sistema dell’Emergenza dell’Azienda USL di Bologna che garantisce una presa in carico extra-ospedaliera, e di conseguenza anche intra-ospedaliera, in grado di garantire la massima efficacia delle cure fornite ai cittadini colpiti da ictus” sottolinea Paolo Bordon, Direttore generale dell’Azienda sanitaria. “Un risultato che è frutto di un grande lavoro di squadra di cui beneficia ogni giorno l’intera comunità”.