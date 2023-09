Le novità del settore autotrasporto al centro di un evento Lapam in programma a Sassuolo sabato 23 settembre

Dal rinnovo del CCNL trasporto al corretto uso del tachigrafo e crono intelligente (trovi qui la notizia di approfondimento) passando per le principali modifiche del codice della strada.

Saranno questi alcuni dei temi al centro di un evento organizzato da Lapam Confartigianato rivolto al settore autotrasporto. L’appuntamento è in programma per sabato 23 settembre a partire dalle ore 10:30 presso la sede Lapam Confartigianato di Sassuolo, in Via Amerigo Vespucci 12.

All’iniziativa saranno presenti Amedeo Genedani, Presidente Confartigianto Trasporti, Maria Cristina Allegretti, responsabile contrattualistica Lapam Confartigianato e Gianni Ferri, consulente ed esperto in materia di Codice della Strada e sicurezza stradale.

L’evento è gratuito previa iscrizione tramite il sito www.lapam.eu.