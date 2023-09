“Gran Premio del Gusto”, a Maranello torna la festa dei sapori

Domenica 1 ottobre torna il Gran Premio del Gusto, la festa dei sapori tra shopping, eventi, motori, animazioni e degustazioni organizzata dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito. Una giornata dedicata ai prodotti tipici e alle eccellenze del territorio: in programma diverse iniziative tra stand, degustazioni e animazioni. I due “Percorsi del Gusto”, in vendita presso l’infopoint di Piazza Libertà, permetteranno ai partecipanti di assaporare le eccellenze gastronomiche proposte dai produttori durante la giornata, con vere e proprie esperienze sensoriali dedicate a lambrusco, parmigiano, prosciutto e aceto balsamico tradizionale.

In piazza in programma anche degustazioni e dimostrazioni dedicate all’enogastronomia della tradizione, dai maccheroni al pettine alla cottura del mosto alla preparazione del parmigiano reggiano. Ai bambini sono rivolti laboratori di cucina con le rezdore, esperienze con le piante aromatiche, attività sul riciclo e la pigiatura dell’uva. Per i più piccoli alla Biblioteca Mabic, aperta dalle 10 alle 17 con tutti i servizi attivi, alle 16 il gioco-lettura “Storie Gemelle” e in piazza giochi e animazioni. Durante la giornata tanti i momenti e le occasioni dedicati allo shopping e ai mercati, con i negozi aperti, i Banchi del Consorzio Versilia Forte dei Marmi in Via Claudia, il mercato dei produttori agricoli con esposizione e vendita delle eccellenze enogastronomiche del territorio in Piazza Libertà, il mercatino artistico e artigianale in Via Stradi, il mercatino cambio scambio dei bambini al Parco Due.

In piazza protagonisti anche i motori con l’esposizione di auto Ferrari, mentre in Via Nazionale e presso l’area food in Piazzale Messineo sarà proposta la mostra di trattori antichi e moderni. Alle 10.30 in Piazzetta Nelson Mandela (esterno Mabic) la premiazione del 14° Gran Premio dell’Aceto Balsamico Tradizionale Città di Maranello e del 7° Gran Premio del Nocino, mentre l’Auditorium Enzo Ferrari alle 16 ospiterà il video racconto di Anacleto Zanfi “La Ruta de Don Quijote”. Durante la giornata, dalle 10 alle 20, è aperta la mostra “La Luce delle Idee” con i quadri retroilluminati dell’artista André Che Issè allo Spazio Culturale Madonna del Corso. Chi partecipa alla festa potrà far timbrare il “Passaporto del Gusto” nei quattro punti di accesso alla manifestazione (Spazio Culturale Madonna del Corso, Biblioteca Mabic, Chalet del Parco Due, Bar Bio 52) e ricevere un gadget. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Maranello.