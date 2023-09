Carpi: tra danza, musica e storia il week end in corso Roma

Continua nel fine settimana il programma di eventi promosso dal Comune per animare Corso Roma.

Sabato 23 settembre, in tre diversi momenti della giornata (dalle 12:00 alle 12:30, dalle 15:00 alle 15:30 e dalle 16:00 alle 16:30) ci si potrà imbattere in un affascinante “Carillon vivente”, un pianoforte meccanico dotato di ruote e motore che danzerà per il Corso sulle note musicali guidato da pianista in abiti settecenteschi mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù! Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi…

Nel pomeriggio, dalle 17:00 alle 18:00, il Corso si animerà con un Corteo storico di sbandieratori, armigeri, musici, splendide dame e cavalieri sfila che, in meravigliosi abiti rinascimentali, farà compiere un tuffo indietro nel tempo a tutti i presenti.

Si chiude in musica domenica 24 settembre con l’esibizione della “Brianza Parade”, una “marching show band” ispirata ai “drum&bugle corps” americani, con musica in movimento da vedere e da ascoltare di forte impatto sonore e coreografico. La banda si esibirà tra le ore 16:00 e le 18:00.

Gli eventi di questo fine settimana rientrano anche nel programma generale di “Emilia Food Fest”.