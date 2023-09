Cameriere pagato 20 euro per 6 ore di lavoro in un ristorante modenese

“Siamo un’associazione firmataria del contratto nazionale di lavoro del settore e i nostri associati applicano sempre tale contratto”. Così Catia Fornari, Presidente Provinciale Fiepet Confesercenti Modena che aggiunge: “Gli imprenditori che propongono stipendi con valori più bassi del contratto e in nero fanno concorrenza sleale a tutte le imprese che seguono le regole. Per questo è necessario applicare il contratto”. L’associazione ribadisce anche la necessità di puntare maggiormente sulla formazione.

“Il settore è in difficoltà soprattutto per la mancanza di personale qualificato, quindi, se è vero che funziona la legge della domanda e dell’offerta, chi ha una buona professionalità trova sicuramente lavoro ben retribuito. Come sempre però ci teniamo a ribadire che è fondamentale investire sulla formazione”.